心理系畢業後 真的只能當「月薪嬌妻」嗎？

2017-01-01 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友於PTT八卦板發文表示，他的太太大學時就讀心理系，畢業後求職處處碰壁，想找行銷企劃相關的工作卻屢屢收到「感謝函」，於是太太又重回校園就讀臨床心理學系研究所、考取臨床心理師資格，最後依然只能在派遣公司當茶水小妹，讓這名網友十分苦惱。

這樣的背景，和日劇「月薪嬌妻」十分類似，也讓網友們紛紛討論起心理系畢業後的出路。

有網友認為「心理系畢業可以擔任公司人資」，但遭反駁：「人資通常還是比較喜歡用企管的」、有網友認為「考到執照到處搶著要，薪水又高」，也遭反駁：「別誤導，心理師在台灣根本佛心工作」、「醒醒吧！到處搶著要只是讓你當奴工，薪水真的不高」。

另外有網友指出，心理系最困難的就是如何實際運用，並且認為心理師的出路和其他師級行業比起來不算好。但也有人認為，心理系甚麼都能做，例如監獄官、治療師、諮商師、人資等，眾說紛紜。那麼，究竟心理系畢業後的出路為何？

根據輔仁大學臨床心理系網頁，系所於105年製作問卷調查102年、104年畢業之學士班、碩士班畢業生狀況：學士班畢業生在心理學相關領域工作和進修者分別約20.31%及20.31%，共40.62%，非心理學相關領域工作和進修者約為18.75%，在準備考研究所過程中約6.25%，服役中約14.06%，擔任家管約1.56%。碩士班畢業校友於心理學相關領域工作比率為100%

然而，心理師方格正2015年10月22日於天下雜誌所刊登的文章「心理師的心裡話」一文中指出：「由於『供過於求』，大量心理師被迫出走，成為『行動心理師』，其中不乏剛出校園者，靠接零散的工作維生。」顯示出心理師在台灣所面臨的就業困境。