跨年晚會太嗨 環保局開出11萬罰單
2017-01-01 12:49
〔記者張議晨／台北報導〕台北市跨年之夜從31日晚間7點嗨到今日凌晨1點，台北市環保局統計，從活動彩排到表演結束，總共接獲83件噪音陳情案件，有8件超過噪音管制標準，稽查大隊依 《噪音管制法》對跨年晚會承辦單位三立電視開罰11萬1千元，2件是於29日彩排時告發，30日告發三件，另開罰最重則是於1日 晚會結束前，稽查大隊「送出」一張3萬元的罰單。
台北市環保局稽查大隊隊長陳沼舟指出，跨年晚會噪音自29日彩排開始陸續接獲民眾投訴，到活動結束1日凌晨1點，總共接獲83件陳情，並告發8件，有5件是於29日、30日彩排時告發，另外3件則是於跨年晚會當晚告發。
除了跨年晚會現場噪音超標外，不少民眾於晚會結束後，流連東區夜店「續攤」，使得噪音稽查人員「疲於奔命」。
陳沼舟說，晚會結束後，稽查大隊也接獲6件噪音陳情，稽查人員也到信義區多家夜店及松壽公園附近的私人派對稽查，另外在香堤大道上，有5組街頭藝人使用擴音器，均被要求改善，業者及民眾都有配合降音量，之後再無接獲陳情。
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