徐國勇因姑婆芋中毒 民眾最常誤食植物是...
2017-01-01 12:55
〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇今日在參加完元旦升旗後，因誤食姑婆芋中毒送醫。衛福部食藥署表示，近年來民眾誤食的植物以綠褶菇最多，姑婆芋則排在第二，因此平常就要避免胡亂摘採野外植物，避免遭受無妄之災。
據《蘋果日報》報導，食藥署在2010至2014年的統計中，16件食物中毒事件裡綠褶菇中毒就佔6次之多，姑婆芋則佔了2次。綠褶菇外表看起來就像是白色雨傘菇，人體攝取後會發生腹痛、血便、嘔吐等腸胃道中毒現象；姑婆芋則看起來類似芋頭，因此也容易誤食，會產生喉嚨痛、口腔麻木等情形。
食藥署技正林澤揚解釋，綠摺菇、姑婆芋在中低海拔地區即可生長，所以民眾爬山時若沒注意就會誤採，而且這些植物的毒性不會受高溫影響，所以即使煮熟再吃也都會中毒，所以民眾要儘量避免摘取野外植物。
林澤揚也指出姑婆芋和芋頭的最大差異，就在於姑婆芋的葉面光滑，上面無法凝結水珠，芋頭的葉面則有絨毛，容易有水滴殘留。此外民眾容易誤食的還包括長得像山茼萵的歐洲黃菀，這種植物具有肝毒性生物鹼，食用後有傷肝害命的風險。
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