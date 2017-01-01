東海道跨年超級馬拉松 日選手原良和奪冠
台開集團與中華民國超馬協會共同主辦的「2017東海道超級馬拉松」（Ultra Marathon EXPO 2017）110公里組由日本選手原良和（右一）奪冠。（台開集團提供）
〔記者王錦義／花蓮報導〕台開集團與中華民國超馬協會共同主辦的「2017東海道超級馬拉松」（Ultra Marathon EXPO 2017）110公里組從2016年的最後一天晚上9點開跑，89名來自各國超馬選手經過一夜奮戰，由日本超馬選手原良和在2017年今早5點半回到終點，花費時間為8小時30分39秒；第二名是選手是日本野本浩礼（9:57:03），比第三名快整整一小時，第三名黃崑鵬（10:59:28）。
職業為內科醫生的原良和，2014年到台灣參加東吳國際超級馬拉松 24 小時賽，以 285.366 公里刷新日選手關家良一在2007 所創造的亞洲紀錄274.88 公里，同時打破由希臘選手柯羅斯在2002 年締造的田徑場地最佳紀錄284.070公里；原良和20歲開始跑步，在京都大學求學時曾是田徑隊一員，有段時間因為工作關係沒有時間跑步，直到而立之年後開始認真練跑；這次與妻子原朋子一起到花蓮參加馬拉松賽，原朋子在42公里全程馬拉松也獲女子組第一名，時間為3:14:01。
台開集團指出，國際山海組110K在2016年的31日晚上9點，由台灣超馬好手陳彥博鳴槍起跑，89名選手要跑到隔日跨年2017年清晨5到7點間，至少9小時的長途馬拉松長跑，對選手來說真是耐力體力極大的挑戰考驗。這次馬拉松另有多位國際知名跑者夫妻一起參賽，如國際超馬總會亞洲代表--韓國BJ PARK夫妻、韓國Lee Hak Jun夫婦、韓國Song Geun Joung夫婦等，都是一起參加國際山海組110K賽事。
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標題：東海道跨年超級馬拉松 日選手原良和奪冠
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