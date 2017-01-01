中市外埔開天宮 全台最高475公分理天五母坐座大典

開天宮理天五母神像，每尊高475公分，號稱全台最高。（記者歐素美攝）

2017-01-01 12:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區開天宮今天舉辦全台最大475公分高的理天五母坐座大典，大批信眾到場朝拜，並獻跳仙女舞慶祝；住持上玄師父表示，該廟供奉理天五母，以救世、醒世、勸世為宗旨，目前廟宇正由信眾樂捐興建中，完成後再舉辦安座大典。

外埔區開天宮佔地近5公頃，供奉的理天五母分別為東王無極聖母（綠）、南王無極地母（紅）、中王無極老母（黃）、西王瑤池金母（白）、北王無生老母（黑），代表五行、五方及五色。經信眾樂捐，從中國福州以樟木雕刻高475公分的5座神像運回台灣，於今天元旦舉行坐座大典，吸引大批信眾前往朝拜。

坐座大典上，有信眾獻跳仙女舞，並當場散發糖果，讓民眾吃平安，還有信眾拿著金箔往瑤池金母的塑像上貼，以祈身上的疼痛消失。信眾表示，母娘會降駕在住持上玄師父身上，然後以七言絕句為信眾解惑，十分神奇。

上玄師父表示，自己原是飯店服務生，19歲因緣際會在家供奉觀世音菩薩神像，從此與道教結緣，曾夢見神尊帶他遊地府，因身為乩身不可為非做歹，秉持神尊囑咐為信眾服務，並發願為理天五母建廟，目前高14層樓的廟宇還在興建中，待完工落成，5尊理天五母神像就會安座在廟裡，今天只是先行舉行坐座大典、淨壇法會。