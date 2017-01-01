又漲了！中油宣布明晨起汽柴油皆漲0.4元

台灣中油公司宣布，明晨起各式汽柴油價格調格調漲0.4元。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-01 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中油公司宣布今年第一週的油價調漲，明（2日）凌晨0時起，各式汽柴油價格每公升調格調漲0.4元。

中油公司表示，受石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國協議自1月起將減產影響，油價受到國際原油交易市場高度關注而上漲、加上新台幣貶值因素影響，致使本週價格上揚，依浮動油價機制計算，明晨0時起調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.4元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.3元、95無鉛汽油每公升26.8元、98無鉛汽油每公升28.8元、超級柴油每公升23元。