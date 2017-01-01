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元旦升旗典禮 魏明谷打造彰化成風光縣

參加元旦升旗的官員民代和民眾，現場做暖身操，活動筋骨。（記者張聰秋攝）

2017-01-01  12:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕2017年第1天，彰化縣長魏明谷在升旦升旗典禮上，許下新年願望，希望新的1年國運昌隆、社會祥和、經濟繁榮，盼由綠能建設，把彰化拚成全台綠能代表的「風光」大縣。

名為「彰化縣106年元旦藝起來暨社區秀產業活動」有別以往，場地由縣立體育館換到縣府廣場前舉行，官員民代

和民眾一起參加，活動在活力健康操暖身後，舉行升旗典禮，典禮完成，緊接由社區才藝表演炒熱會場氣氛，多個社區現場擺攤推廣特產，預先準備好的馬舌餅和精美宣導品各1000份，很快被索取一空。

魏明谷指出，2016年是彰化縣豐收的1年，縣府先是12月16日與全球最大離岸風電營運商丹能風力公司（DONG Energy）簽訂「再生能源合作備忘錄」，1400億元外海風場投資案，12月20日和台電簽訂「綠能電力建設合作意向書」，3300億投資案，12月21日再與全球兩大知名離岸風電廠商加拿大NPI及新加坡玉山能源有限公司簽訂「合作備忘錄」，1570億元投資案，陸續還會與綠能大廠簽訂合作備忘錄。

魏明谷表示，縣府規劃將跟4家外商和2家本土公司投資商合作，開發風力與太陽能發電，共近上兆元的金額，稱得上縣內有史以來最大規模的投資案。

魏明谷指出，今年縣內地政、警察、戶政機關屋頂，陸續建置太陽能發電，讓縣內太陽能發電開發後來居上，縣府規劃在今年成立彰化電力公司，向中央爭取碳權交易量，由碳權交易收入，為縣庫開源。

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  • 今年元旦升旗典禮穿插社區秀產業活動，提高社區參與率。（記者張聰秋攝）

    今年元旦升旗典禮穿插社區秀產業活動，提高社區參與率。（記者張聰秋攝）

  • 縣長魏明谷、社會處長黃淑娟、縣議員林世賢等人與現場行銷社區特產的人員互動。（記者張聰秋攝）

    縣長魏明谷、社會處長黃淑娟、縣議員林世賢等人與現場行銷社區特產的人員互動。（記者張聰秋攝）

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