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竹縣元旦寶寶搶出生！ 1男1女湊「好」字

2017-01-01  11:53

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天一早就有3個元旦寶寶報到，其中1男1女，分別在東元綜合醫院呱呱墜地，剛好湊成一個「好」字！縣長邱鏡淳一獲悉立刻帶著金鎖片、紅包等賀禮前往道賀。

這3個寶寶分別在東元醫院和竹仁婦幼醫元誕生。

其中「好」字的小女娃才32週，外婆說她是趕不及要來過新年。雖然體重不到1200公克，但跟媽媽許純華母女均好。「好」字的小帥哥體重3500多公克，白胖圓潤，是個小壯丁，是爸爸范義賢、媽媽紀馥姍的第2個寶貝，上有1個姊姊，他的來到，一樣帶給自家1個「好」字。

縣府統計，目前知道全縣還有4個準媽媽在竹仁婦幼醫院待產中，預料今年新竹縣的元旦寶寶還真不少。

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  • 新竹縣元旦寶寶陸續報到，縣長邱鏡淳（中）前往探視且道賀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣元旦寶寶陸續報到，縣長邱鏡淳（中）前往探視且道賀。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣元旦寶寶陸續報到，縣長邱鏡淳（左3）前往探視且道賀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣元旦寶寶陸續報到，縣長邱鏡淳（左3）前往探視且道賀。（記者黃美珠攝）

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