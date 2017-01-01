毛小孩絕育補助 基隆元旦開跑

基隆毛小孩絕育補助，即日起開跑。（記者林欣漢攝）

2017-01-01 12:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市寵物犬貓絕育補助今天開跑，基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，今年總經費為40萬元，預估可受理350隻犬貓絕育申請，設籍基隆的市民帶家中寵物至轄內合約動物醫院進行絕育手術，公犬貓補助800元，母犬貓補助1500元。

陳瑞濱表示，依動物保護法第22條規定，特定寵物飼主應為寵物絕育，違者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，限期仍未改善者得按次處罰，還會被公布姓名、照片及違法事實。

今年起全台公立收容所須實施零安樂死政策，陳瑞濱說，為鼓勵民眾以認養代替購買，認養基隆寵物銀行收容貓犬，可享有寵物登記免費（原價1300元）、第一年狂犬病疫苗預防注射免費（原價200元），公犬貓絕育補助1000元，母犬貓絕育補助2000元，飼主最高可省下3500元費用。

陳瑞濱說，寵物銀行收容犬貓，皆已由獸醫師完成詳細檢查、驅蟲，體態健康，為方便民眾挑選，動保所網頁「犬貓收容公告專區」，有動物的照片、年齡、性別、毛色、品種等詳細資訊，歡迎民眾踴躍認養，為流浪動物找個溫暖的家。

另外，動保所本月7日將舉行「新春動物保護宣導活動」，現場提供免費晶片植入寵物登記、免費狂犬病疫苗預防注射，飼主可把握機會，相關資訊可上動保所網站，或電洽：02-24280677。