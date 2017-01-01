| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又漲了！中油宣布明晨起汽柴油皆漲0.4元 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 生活

毛小孩絕育補助 基隆元旦開跑

基隆毛小孩絕育補助，即日起開跑。（記者林欣漢攝）

2017-01-01  12:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市寵物犬貓絕育補助今天開跑，基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，今年總經費為40萬元，預估可受理350隻犬貓絕育申請，設籍基隆的市民帶家中寵物至轄內合約動物醫院進行絕育手術，公犬貓補助800元，母犬貓補助1500元。

陳瑞濱表示，依動物保護法第22條規定，特定寵物飼主應為寵物絕育，違者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，限期仍未改善者得按次處罰，還會被公布姓名、照片及違法事實。

今年起全台公立收容所須實施零安樂死政策，陳瑞濱說，為鼓勵民眾以認養代替購買，認養基隆寵物銀行收容貓犬，可享有寵物登記免費（原價1300元）、第一年狂犬病疫苗預防注射免費（原價200元），公犬貓絕育補助1000元，母犬貓絕育補助2000元，飼主最高可省下3500元費用。

陳瑞濱說，寵物銀行收容犬貓，皆已由獸醫師完成詳細檢查、驅蟲，體態健康，為方便民眾挑選，動保所網頁「犬貓收容公告專區」，有動物的照片、年齡、性別、毛色、品種等詳細資訊，歡迎民眾踴躍認養，為流浪動物找個溫暖的家。

另外，動保所本月7日將舉行「新春動物保護宣導活動」，現場提供免費晶片植入寵物登記、免費狂犬病疫苗預防注射，飼主可把握機會，相關資訊可上動保所網站，或電洽：02-24280677。

廣告
  • 設籍基隆的市民帶家中寵物至轄內合約動物醫院進行絕育手術，公犬貓補助800元，母犬貓補助1500元。（記者林欣漢攝）

    設籍基隆的市民帶家中寵物至轄內合約動物醫院進行絕育手術，公犬貓補助800元，母犬貓補助1500元。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毛小孩 絕育補助
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：毛小孩絕育補助 基隆元旦開跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.