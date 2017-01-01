奶奶最後的願望 要在老伴離世的床上長眠

2017-01-01 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕老家住東石的91歲黃陳奶奶，日前因為沒有胃口吃飯又診斷不出原因，在家中突然昏倒，送醫後身體情況仍每況愈下。而奶奶唯一的心願，就是能夠在丈夫過世的床上安靜離開。醫護團隊和家屬溝通下，最後順利讓奶奶返回老家，3天後她就躺臥在老伴的床鋪與世長辭。

據《中央社》報導，嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師陳鼎達透露，黃陳奶奶不願進食後，腸胃檢查都找不到原因，服用抗憂鬱藥物也沒有效果，最後在家中昏迷被親屬送來急診。

而奶奶在住院期間健康狀況依舊沒改善，家屬在和醫療團隊討論後決定採用安寧居家照護，讓奶奶能夠回到最熟悉的環境，最後也在丈夫離開的那張床上闔上雙眼。