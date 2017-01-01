20公尺高盪鞦韆 新年試膽搏好運
2017-01-01 11:25
建和部落新年盪鞦韆。（記者黃明堂攝）
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市卑南族建和部落今天舉辦傳統的鞦韆祭，巨竹搭建5層樓高（約20公尺）的超大鞦韆，族人輪流高盪，接受祖靈的祝福，今午過後，也將開放一般民眾試膽，一樣接受卑南族祖靈賜福。
卑南族8社10部落今天各自舉辦不同內容的年祭，鞦韆祭則是建和部落特色，族人從深山採來4根巨竹，盪繩及坐籃都取自野藤，搭高起來不僅要穩固，還得耐重力，自古傳承的造鞦韆技術，顯得相當重要，啟用前由祭司祝禱，鞦韆頂端還繫上祖靈草編，保佑人人平安。
族人圍聚鞦韆架，牽手繞圈吟唱古調，隨後族人坐上鞦韆架，由兩位勇士拉繩擺盪，多數人選擇小盪體驗，也有人膽大挑戰，來回擺盪，盪的愈高，表示受到祖靈的祝福愈多，比起來，從小盪到大的老人家的膽量完全不輸年輕人。
據耆老表示，鞦韆祭源自日治時代，部落居民務農，父母帶著子女前往耕地，一邊耕作、一邊就近照護，閒暇時，族人在空地上設置了鞦韆架，供孩子們玩耍遊樂使用，久而久之，衍生成建和部落年祭的主力活動，不分男女老幼穿戴華麗刺繡的傳統服飾，盪鞦韆、跳舞迎賓。
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