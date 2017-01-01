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元旦升旗 林佳龍盼台中成台灣第二大都

2017-01-01  11:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市升旗典禮上午在市府廣場前登場，除有台中市警察局長陳嘉昌帶動唱國歌，象徵市府拚治安決心外，另邀韓國自創健康塑身操的「美魔女」鄭多燕，帶領民眾跳健身操拚健康，台中市長林佳龍許新年願望，盼看見市民笑容，明年台中拚成台灣第2大都市。

台中市升旗典禮有別於已往採播放國歌及國旗歌的方式，邀請成立30年的台中市元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌，更由警察局長陳嘉昌領唱國歌，展現市府新一年持續穩定治安的決心。

此外，升旗結束後更邀請有「美魔女」稱號的韓國自創健康塑身操聞名的鄭多燕，帶領市民在新年的第一天為健康而跳。

林佳龍在升旗典禮時唱國歌依舊跳過前兩句未唱，在向國旗行舉手禮後主持新年元旦升旗典禮，他說，巴菲特曾說過營利就是收入減掉支出，就等於是賺的錢，他說，但人生的帳簿算法卻是另外一種，那就是愛人與被愛的相加，才是人生最大的成就。

林佳龍說，他希望新的一年到來，每個人都能愛更多的人，也被更多人喜愛，不只相加，還要愛與被愛相乘，才等於幸福的人生。

林佳龍說，2017年對台中而言是蛻變大建設時刻，希望各項施政讓市民滿意，市府會展現執行力，讓市民看台中改變及進步，尤其治安改善已維持相當成績，再加強交通環保及社會福利，他最大的希望是看到市民臉上笑容，近日柳川整治，獲得很多肯定，后里環保公園可成為美的花田，均是改變的開始，希望新的一年市政推動平順，市民可以滿意，台中真正實質升格。

他說，另一個新年新希望就是盼台中市人口成為台灣第2大都市，現在人口已有277萬7千人，一年2萬人增長，明年即將超越高雄，讓台中成為真正的中都，成為生活首都。

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  • 元旦升旗，林佳龍盼台中成台灣第2大都。（記者蘇孟娟攝）

    元旦升旗，林佳龍盼台中成台灣第2大都。（記者蘇孟娟攝）

  • 台中元旦升旗在市府廣場舉行。（記者蘇孟娟攝）

    台中元旦升旗在市府廣場舉行。（記者蘇孟娟攝）

  • 元旦升旗，林佳龍主持。（記者蘇孟娟攝）

    元旦升旗，林佳龍主持。（記者蘇孟娟攝）

  • 台中市政元旦升旗典禮除將由警察局長陳嘉昌（中）領唱國歌，象徵中市拚治安的決心。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政元旦升旗典禮除將由警察局長陳嘉昌（中）領唱國歌，象徵中市拚治安的決心。（記者蘇孟娟攝）

  • 韓國「美魔女」健身教練鄭多燕（左二），帶領民眾跳瘦身操，號召民眾健康迎新年。（記者蘇孟娟攝）

    韓國「美魔女」健身教練鄭多燕（左二），帶領民眾跳瘦身操，號召民眾健康迎新年。（記者蘇孟娟攝）

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