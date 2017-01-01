油菜花好看又好吃 歡迎採摘、盼輕踩
2017-01-01 11:16
白河、後壁地區油菜花盛開，賞花之餘，還可採油菜順便加菜，成為元旦假期受歡迎景點，有農民表示歡迎下田免費採摘，但呼籲輕踩避免破壞，讓更多遊客可以分享。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］白河、後壁地區油菜花盛開，賞花之餘，還可採油菜順便加菜，成為元旦假期受歡迎景點，有農民表示歡迎下田免費採摘，但呼籲輕踩避免破壞，讓更多遊客可以分享。
白河、後壁等農村地區以往在二期稻作收割之後會出現大片油菜花美麗景觀，為農村風貌添色，但近年來因油價、翻耕費用提高，種植油菜花等綠肥等面積日益減少。
元旦假期有不少遊客前往白河、後壁地區農遊，看到較大面積的盛開油菜花景觀，興奮不已，下田賞花拍照之餘，也順便採摘鮮嫩的油菜葉、菜梗，當地農民表示，現採油菜料理也是農村當季佳餚，只要加點麻油、嫩薑再大火清炒就鮮美無比，也有農民會施肥，讓油菜長得更好、更好吃。
李姓農民表示，多數農民都歡迎遊客下田拍照、免費採油菜花，不會驅離，但希望採摘的量不要太多，也不用心急踩踏損害還未長大的油菜花。
此外，農村地區常見俗稱「黑籽菜」的龍葵傳可祛傷解鬱，是農民最佳養生料理，冬季是盛產期，麻油爆薑清炒的古早好滋味，也吸引不少民眾、遊客利用假日前往田間採摘。
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