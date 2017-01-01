徐國勇中毒 網友為「姑婆芋」吵翻天.....

徐國勇在元旦這天誤食姑婆芋中毒，引起網友討論。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-01 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇今早傳出誤食菇婆芋中毒，引起網友眾多討論，有人認為如何分辨姑婆芋是小學生都知道的常識、有人則認為問題關鍵在於摘採的人而不是吃下肚的人。對此，食藥署則建議，可從葉片形狀、質感以及芋頭的顏色、外觀分辨。

徐國勇說，「有人」在後院採自種的芋頭，卻誤將姑婆芋也採進來煑，造成他中毒送醫。網友們看到新聞以後紛紛搶當「柯南」，有網友於PTT八卦板po文指出，姑婆芋有毒已經是普遍國民的基本「常識」，連幼稚園的小朋友都分得出芋頭跟姑婆芋的差別，兩者外觀上真的很容易辨識，並質疑「為什麼會誤吃姑婆芋？」此po文引來許多網友回應，有人認為，芋頭和姑婆芋只有在摘的時候易分辨，徐國勇看到的是已經烹煮完的，當然分不出來！網友們說：「是常識嗎？我真的不知道耶」、「看一盤菜還分得出來，給你拍拍手」、「有人可以分出來炒後的是那種耶，天才啊」。

姑婆芋、芋頭的分辨

食藥署網站「闢謠專區」指出，姑婆芋（Alocasia odora）所含的植物毒素成份有草酸鈣、氰酸及生物鹼等，根、莖、葉皆不可入菜，與同是天南星科植物的芋頭外型相似，但可從葉片及根部的芋頭2部分區別：葉片形狀方面，芋頭葉片是盾形的形狀、葉脈不明顯，而姑婆芋葉片則是廣卵形、基部呈心狀箭形，且葉子濃綠富光澤；葉片的質感，芋頭是絨質的，水滴滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，姑婆芋的葉面是革質的，水珠無法凝結。以及，芋頭的地下根具有紫色斑點，姑婆芋的地下根則是比較細長且偏黃。