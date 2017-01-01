北市聯醫接生元旦寶寶 目前只有1人
2017-01-01 11:08
台北市立聯合醫院婦幼院區黃姓夫婦，今喜獲「元旦寶寶」。（產婦提供）
〔記者張議晨／台北報導〕今天是元旦，台北市立聯合醫院婦幼院區今上午迎接首位「元旦寶寶」，原本預產期在1月11日的黃小弟，今清晨4點以自然生產方式與父母親「見面」。婦幼院區婦產科主任林世基說，目前院區無產婦待產，加上今日元旦在農民曆上不屬特別日子，預估今日元旦寶寶只有黃小弟一位。
育有一子的黃媽媽原本預產期是1月11日，但今日凌晨1點多開始出現陣痛，趕緊至醫院待產，今喜獲麟兒，她說，原本以為寶寶誕生的時間會提早，但沒想到剛好挑上元旦，「真的很意外」。
黃爸爸則說，5年前生下老大後，夫婦兩一直想再拚一胎，終於有喜訊，且還是生「元旦寶寶」。至於孩子的名字，黃爸爸則說，目前還沒想到，「等老婆坐月子時2人再慢慢想」。
北市聯合醫院五綜合院區104年誕生11名元旦寶寶，105年減少至4名。今年截至中午，元旦寶寶僅黃小弟1位，預計今年可能人數再次下探。
林世基指出，以往元旦是剖腹產偏愛的時間點，但近幾年統計顯示，元旦寶寶的人數已經下降，多數父母多不會刻意挑時間生產，所以選擇用自然的方式，當作寶寶出生的良辰吉時。
林世基進一步表示，自然產的產後恢復期較短，通常生完2、3個小時即可下床走動餵奶，而剖腹產媽媽較容易會有傷口疼痛問題，因此自然產媽媽通常能夠及早哺餵母乳。除非自然產時間拖太久，可能影響母嬰健康，才會考慮剖腹產。
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