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基隆八斗子車站 「海天一線」美景吸朝聖人潮

元旦連假，八斗子站吸朝聖人潮。（記者林欣漢攝）

2017-01-01  10:50

〔記者林欣漢／基隆報導〕上星期才正式啟用的八斗子車站，海天一線的美景造成轟動，今天一早在潮境公園參加完元旦升旗典禮的民眾，紛紛前往「朝聖」，蔚藍海岸在緩緩升起的旭陽照耀下，更顯得光彩奪目，民眾邊拍照邊發出驚嘆，感動直呼：「好像明信片上的畫面！」

八斗子站依山傍海、海天一色，可遠眺太平洋濱海及遠處九份山城風光，有「北台灣的多良」美譽，台鐵斥資千萬重建月台設施與景觀平台，使深澳線可從海科館站延長至八斗子站，上月28日正式啟用通車，位於基隆市與新北市瑞芳交界，也是全台第一座跨縣市車站。

今天一早有上千人到基隆潮境公園參加升旗典禮，有不少遊客已迫不及待在八斗子站迎接今年第一道曙光，除了讚嘆山海風光盡收眼底，初昇旭日與一抹流雲的美景，更讓民眾驚歎連連，爭相拍照紀念感動的一刻。

由於朝聖人潮洶湧，八斗子站周邊停車格一位難求，市長林右昌說，市府跟海科館正在計畫從八斗子站設置人工平台，與對面的停車場銜接，未來也會規劃無動力水上遊憩設施，並協調台電、風管處將靠海側的電桿、燈桿地下化或移到靠山側。

八斗子站及海岸線在緩緩升起的旭陽照耀下，更顯得光彩奪目。（記者林欣漢攝）

初昇旭日與一抹流雲的美景，讓民眾驚歎連連，爭相拍照紀念感動的一刻。（記者林欣漢攝）

在旭陽照耀下，八斗子站美景更顯得光彩奪目。（記者林欣漢攝）

八斗子站位於基隆市與新北市瑞芳交界，也是全台第一座跨縣市車站。（記者林欣漢攝）

八斗子站可遠眺太平洋濱海及遠處九份山城風光，有「北台灣的多良」美譽。（記者林欣漢攝）

八斗子站海天一線的美景，吸引民眾前往朝聖。（記者林欣漢攝）

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