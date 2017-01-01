竹市元旦升旗 林智堅︰今年是「建設關鍵年」
2017-01-01 10:49
竹市元旦升旗，市長林智堅期許找回市民的光榮與驕傲。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕迎接2017年元旦，新竹市政府上午在市府廣場舉行元旦升旗典禮，市長林智堅期許今年是「建設關鍵年」，市府團隊將加速建設，讓新竹市成為一座值得驕傲的城市，重新找回新竹市民的光榮感與認同感！
林智堅說，2年來市府團隊努力打拚，不僅用心照顧長輩，推出65歲以上長者免費裝置全口假牙、開辦社區共餐食堂，對孩子的照顧更是不遺餘力，舉辦各項一流的藝文活動與親子饗宴。此外，包括市民最關心的「路平」、YouBike建置，中央公園、青青草園溜滑梯及護城河再造等各項建設，也在這2年裡陸續完成。
「2017年是新竹市大建設的『關鍵年』！」林智堅指出，新竹市建設的風已經吹起，今年市府將啟動新竹公園、新竹漁人碼頭、公道三、關埔小學等重要工程，提供市民更優質的生活環境。
社會處表示，今天市民只要持小國旗就可免費參觀動物園、玻工館與影博館。
新竹市長林智堅在升旗典禮後與各界騎YouBike前往天公壇。（記者蔡彰盛攝）
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