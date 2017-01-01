紫南宮發錢母逾4萬人潮 奪頭香排14天

來自彰化的施先生，排了14天搶到紫南宮元旦首波雞年招財錢母。（記者劉濱銓攝）

2017-01-01 10:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕2017開年第1天，南投縣竹山鎮社寮里紫南宮發放首波雞年「招財錢母」，今年湧入超過4萬名信眾，排出7公里人龍，尤其中後段排隊人潮，更是排成6人縱列、有如行軍的長長人龍，場面相當浩大，今年搶到頭香的是來自彰化、排了14天的施先生，已連莊成為第1個領取錢母的信眾，感到相當開心。

紫南宮主委莊秋安表示，雞年錢母分為金、銀兩色，前200名能獲得盒裝精裝錢母、琉璃項鍊、銀幣錢母，前10名信眾還能獲得開運紅包，今年借金人次與去年差不多，但還金人次則是多一些，且多是做生意的民眾，可見景氣已有所回溫，大家都能心想事成。

搶到錢母頭香的施先生說，他是紫南宮土地公的虔誠信眾，已連續3年排錢母，此次從去年12月19日就開始排，準備帳篷、睡袋、棉被、薑茶應戰，排了14天成功連莊，希望土地公能為自己、家人、女友帶來好運福氣，明年還要來排。

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紫南宮元旦發放首波雞年招財錢母，隊伍中後段因人潮過多，甚至出現六人縱列的長長人龍。（記者劉濱銓攝）

紫南宮發放雞年招財錢母，吸引虔誠信眾排隊領取，過香爐加持祈福。（記者劉濱銓攝）

紫南宮發放雞年招財錢母，前200名能獲得盒裝精裝錢母（後排）、琉璃項鍊（前排）、銀幣錢母等。（記者劉濱銓攝）