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嘉市元旦升旗 涂醒哲：要帶領市政起飛

2017-01-01  10:42

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市元旦升旗典禮今上午7點在市府門前廣場舉行，由宏仁女中蘭園傳藝鼓術團擊鼓開場，隨後幼獅童軍團護旗進場，市長涂醒哲領唱國歌；涂致詞表示，喜迎金雞年，不僅要聞雞起舞，更要帶領嘉義起飛。

而市府前升旗典禮結束，涂醒哲8點趕赴眷村改建的經國新城社區，參加中央軍事院校校友會主辦升旗典禮，議長蕭淑麗、副議長郭明賓及前市長黃敏惠皆出席。

中央軍事院校校友會理事長陳文齡致詞說，蔡英文政府執政，包括研議年金改革、修訂勞基法的一例一休等政策，經濟又未見進步情形下，人心惶惶，大家要有心理準備將面臨困難的日子，但祝福國泰民安、市運昌隆，一起共度新年。

涂醒哲升旗典禮致詞說明市政推動狀況，包括貨物運轉中心工程啟動，進行下水道清淤、下水道管線工程，讓嘉義市不再淹水，「選擇大家不願做、困難的做」。

他還說，上任2年來，市政打底工作逐步落實、展現成果，如鐵路高架化經鴨子划水努力，今年底即將動工，並向中央爭取，降低地方自籌款為55億元，與湖子內健康防老園區開發金額相同。

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  • 嘉義市元旦升旗典禮，市長涂醒哲致詞說，要帶領嘉義起飛。（記者王善嬿攝）

    嘉義市元旦升旗典禮，市長涂醒哲致詞說，要帶領嘉義起飛。（記者王善嬿攝）

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