新年好消息！全台老鷹增至626隻

俗稱老鷹的黑鳶，目前在全台灣的總數有626隻。（屏科大鳥類研究室研究助理林惠珊提供）

2017-01-01 10:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕新的一年到來，台灣猛禽研究會捎來好消息，俗稱老鷹的黑鳶，目前在全台灣的總數有626隻，比起2015年增加了200隻，讓鷹友們興奮直呼，台灣朝友善環境更邁進了！

台灣猛禽研究會每年秋冬都會進行全台黑鳶同步調查，58位鷹友在林務局的支持下，在歲末年終到樣區中「數」鷹，根據研究會調查，黑鳶最大的族群數量在翡翠水庫與屏東的三地門，分別為109、107隻。

「飛出來的時候就趕快算！」屏科大鳥類生態研究室研究助理林惠珊說，根據黑鳶的習性，黑鳶會睡在一起，所以他們就在特定的夜棲山頭做調查，以三地門為例，在秋冬季節，白天黑鳶到處飛，但晚上就會飛回三地門睡覺，下午兩點過後，黑鳶們會陸陸續續往同一個方向飛，一直集結到晚上。

林惠珊說，山頭上的黑鳶會有突然群飛的情形，在空中繞一圈，那時就是點算的時機，調查員必須眼明手快，三地門的樣區就有8名調查員分成兩組，由於黑鳶會在各個夜棲地流動，所以所有樣區調查必須在同一天進行，調查員們也會提早1個月左右去看鷹睡覺的位置、監控鷹群，在調查當天從下午3點開始算到天黑。

高屏地區的樣區，包括三地門、茂林、大漢山、牡丹水庫，而在北部幾個山頭，調查員們曾追蹤1隻背負著衛星發報器的小鷹，在小鷹出生後，睡過萬里、瑞芳、翡翠水庫、石門水庫，這些都是他們的調查點。

停辦滅鼠週 毒鳥事件減少

研究會表示，近年政府停辦滅鼠週、毒鳥事件減少與妥善處理、友善農業的推廣，似乎有了初步的成效，不過相較於其他鄰近國家，600多隻黑鳶仍然是個岌岌可危的數量，所以不能高興得太早，2014年黑鳶總數有359隻，2015年426隻，2016年626隻，期待2017大家繼續跟著他們關心台灣環境，為黑鳶與其他野生動物的生存持續奮鬥。

屏東三地門的黑鳶有107隻，數量龐大是賞鷹的絕佳地點。（屏科大鳥類研究室研究助理林惠珊提供）

全台58位鷹友在林務局的支持下，到樣區中「數」鷹，根據研究會調查，黑鳶最大的族群數量在翡翠水庫與屏東的三地門，分別為109、107隻。（屏科大鳥類研究室研究助理林惠珊提供）