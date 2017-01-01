也太巧！墾丁迎曙光 4年有3人掉進同個「黑洞」

女子僅手腳擦傷。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-01 10:01

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕迎曙光意外！今天墾丁龍磐公園出現久違曙光，一名22歲台中陳姓女子開心回程時，因為對當地路況不熟，意外跌進一個深達14公尺的岩縫，所幸女子僅受輕傷，這也是4年內第3度迎曙光「掉進洞」意外。

這起意外發生在上午約7點，上萬遊客滿足目睹曙光後，從龍磐公園前端往回行走，陳姓女子及友人，為了儘快回到接駁車乘車處，隨著一群遊客避開壅塞的主要道路，選擇跨越草原的捷徑，沒想到踩空掉落岩縫中。

墾丁警消人員據報到達現場，由於「救援墜洞經驗豐富」，不到20分鐘就將陳姓女救上地面，初步檢視僅手腳擦傷。

墾管處指出，龍磐公園內共計有200個以上的岩縫，都不在人行步道上，入口處也有告示說明「小心斷崖、裂溝」，可能天色昏暗遊客沒有注意，屢次發生意外後已作明顯警示；由於岩縫屬於當地的自然景觀特色，不考慮封閉或以硬體隔離，呼籲遊客到訪時遵照正常道路行走，勿走捷徑以免發生危險。

豐富的珊瑚礁洞穴，是龍磐知名自然景觀，但不易被發現的岩縫，自100年迎曙光活動一名遊客誤入墜落，102年7月來自中國東北的遊客，也曾違規跨越步道，墜落5公尺深的岩洞，103、104年迎曙光活動，也都有遊客墜落事件，這次已經是近4年來第3次，而且都掉到接近出口的同一個岩縫。