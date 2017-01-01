跨年少40萬人 柯文哲：人數差不多這樣就好

2017-01-01 09:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天參加元旦健走活動，媒體詢問柯今年跨年晚會比去年少了將近四十萬人，是否有考慮要改變形式。他提到，台北101的跨年煙火已經是舉世聞名的活動，所以還是會繼續辦下去。

柯文哲說，很多市民都選擇到外圍的山上看煙火，真正到廣場去都是剩下年輕人。他認為就是順其自然就好，認為這樣的人數差不多這樣就好，「真的一百萬我反而會害怕。」

而柯文哲昨天晚上也在臉書宣導跨年垃圾不落地，柯文哲表示，據環保局提供資料，今年與去年相比，垃圾量減少了15%，但回收垃圾卻增加，顯示環保越來越深入人心。

而今年柯文哲有別於去年的獨唱，選擇與運動選手一起合唱《再出發》，他表示，因為今年台北將舉辦世大運，所以特別選了中華職棒的加油歌，跟運動員比較相關；而對於大合唱跟獨唱有甚麼不同，柯笑說，「萬一你不會唱不會被發現。」