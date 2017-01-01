民眾公德心提升！ 北市跨年垃圾減量15％

今年跨年活動一般垃圾總量為10.5公噸，較去年跨年活動的垃圾減量15%；另外，資源回收率也增加16%。（記者張凱翔攝）

2017-01-01 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕每年的跨年夜，台北市都擁入大批的民眾前來迎接新年，跨年結束後，現場往往垃圾滿地，昨天（31日）下午柯文哲在臉書發文，呼籲民眾在離開時，發揮公德心將垃圾隨手帶走，台北市環保局今天表示，今年跨年活動的垃圾量較去年減量15%。

每年跨年晚會，清潔人員如臨大敵，北市環保局轄下15個清潔隊進入備戰，共動員831名清潔人力、學生與社團志工自行響應1300人，人力是去年的1.4倍，垃圾回收站設置66處、共264個垃圾桶，清潔車預計派出25輛；台北市長柯文哲也在臉書表示，在狂歡節束後，總有一群人默默現身收拾殘局，形容他們「在曲終人散後才默默現身，在2017年的第一道曙光來臨前，把狂歡後的殘局收拾完畢」，呼籲民眾在離開時記得將垃圾隨手帶走。

柯文哲喊話似乎起了成效，台北市環保局今天表示，今年清理的跨年活動一般垃圾總量為10.5公噸，較去年跨年活動的12.35公噸，減少了1.85公噸，垃圾減量達15%；另外，資源回收量則由去年的5.85公噸，提升至今年的6.8公噸，資源回收率增加16%。

北市環保局也針對亂丟菸蒂者等違規行為進行告發，共計有15件，此外，環保局環保稽查大隊自跨年活動彩排開始至活動結束，共完成13次活動擴音設施噪音量檢測，針對音量超過管制標準合計告發8次。