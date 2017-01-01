18艘國旗船隊好壯觀 新北淡水河上升旗

新北市今早於淡水金色水岸舉辦水上升旗典禮，國旗裝正妹現身活動現場，成為鎂光燈焦點。（記者葉冠妤攝）

2017-01-01 09:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕全國獨創的元旦水上升旗典禮！

新北市政府今早8點在淡水金色水岸舉辦水上升旗典禮，在近兩萬人齊唱國旗歌聲中，18艘船隻排成近200公尺的國旗船隊，在淡水河上升起國旗，新年初始，淡水老街就湧入近2萬人，展現蓬勃朝氣。

今天凌晨1點半就有民眾搶頭香排隊，早上不到7點，淡水金色水岸就已經排滿長長人龍，許多家庭一家大小出動，又唱又跳，淡水河面上則排列著18艘國旗船隊，場面壯觀，近2萬民眾在新北市長朱立倫的帶領下，看著河面上的國旗冉冉升起，展開10600步的古蹟闖關健走活動。

朱立倫表示，新北市今年升旗典禮首度移師至北台灣的起源地淡水，這裡有許多古蹟，還有美麗的漁人碼頭，在淡水舉辦升旗典禮，民眾一方面參與活動，同時也能慎終追遠，因為淡水是400多年前祖先來台灣的地方。

此外，現場還有穿著國旗創意裝扮的正妹，吸引民眾爭相拍照。

新北市政府今於淡水金色水岸舉辦水上升旗典禮，近2萬民眾共襄盛舉。（記者葉冠妤攝）

新北市長朱立倫今早在淡水帶領民眾參加水上升旗典禮。（記者葉冠妤攝）