18艘國旗船隊好壯觀 新北淡水河上升旗
2017-01-01 09:39
新北市今早於淡水金色水岸舉辦水上升旗典禮，國旗裝正妹現身活動現場，成為鎂光燈焦點。（記者葉冠妤攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕全國獨創的元旦水上升旗典禮！
新北市政府今早8點在淡水金色水岸舉辦水上升旗典禮，在近兩萬人齊唱國旗歌聲中，18艘船隻排成近200公尺的國旗船隊，在淡水河上升起國旗，新年初始，淡水老街就湧入近2萬人，展現蓬勃朝氣。
今天凌晨1點半就有民眾搶頭香排隊，早上不到7點，淡水金色水岸就已經排滿長長人龍，許多家庭一家大小出動，又唱又跳，淡水河面上則排列著18艘國旗船隊，場面壯觀，近2萬民眾在新北市長朱立倫的帶領下，看著河面上的國旗冉冉升起，展開10600步的古蹟闖關健走活動。
朱立倫表示，新北市今年升旗典禮首度移師至北台灣的起源地淡水，這裡有許多古蹟，還有美麗的漁人碼頭，在淡水舉辦升旗典禮，民眾一方面參與活動，同時也能慎終追遠，因為淡水是400多年前祖先來台灣的地方。
此外，現場還有穿著國旗創意裝扮的正妹，吸引民眾爭相拍照。
新北市政府今於淡水金色水岸舉辦水上升旗典禮，近2萬民眾共襄盛舉。（記者葉冠妤攝）
新北市長朱立倫今早在淡水帶領民眾參加水上升旗典禮。（記者葉冠妤攝）
新北市今早在淡水河上舉辦水上升旗典禮。（記者葉冠妤攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 阿里山湧萬人看日出 驚呼曙光好美！
- 嘉市「2017全嘉藝起來」跨年晚會 越夜越熱鬧！
- 轎車亂停籃球場…慘變「擋球大平台」
- 墾丁落山風5年來最強 2週「吹傷」10多人
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 台南勁歌熱舞瘋跨年 20萬人同聲倒數
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 朵朵小語 刺
- 警方掃毒 查獲奇葩藥頭「敷面膜」交易
- 養不起兒趕兒出門 孝子不離不棄邊唸書邊照顧父親
- 黃曉明受訪急喊卡 趕回家「Baby在等我！」
- 38歲恰恰愈老愈值錢 楊培宏：「他值得一份好合約」
- 驚！Jolin跨年崩壞 喊「X極掰」迎2017年
- 跨年慘劇！疑放煙火不慎爆炸 男子爆頭身亡
- 大福彩頭獎摃龜
- 柯P新年第1天有夠忙！ 跨年、升旗、健走全參加
- 年改座談會 場內鼓譟場外暴衝
- 伊朗客機發動機故障折返 乘客均安
- 若有人因年改委屈 陳建仁：我願致歉
- 科博館周邊 增設人行道
- 醫師爸當義消 1年出勤千次全國最多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese military anxious over Taiwan, sources say
- 景觀橋修復 高美濕地賞夕陽
- 滅火器棒球場開場 曾沛慈俏皮唱rap
- Popu Lady跨完年 大元：慚愧露肥肚
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- Selina帶毛孩唱跨年 H.E放大假
- 《參加總統府升旗典禮》溜冰、騎單車北上 中原學生32年風雨無阻
- 悔婚駁復合 謝欣穎高喊「單身萬歲」
- 繼蔡正元後 邱大展也將請辭？
- 【愛讀書】 《眾妙之門》
- KID跨年孤單拚賺錢 許維恩放送驚喜閃爆
- 搶國旅卡商機 新北推深度小旅行
- 二行程機車汰舊補助 明年擬取消
- 布局拚市長? 江啟臣服務處喬遷
- 蔡英文：北京退回威脅恫嚇老路
- 百人次搜救2天 稱推女友下山…假的！
- 順天書屋啟用 教小朋友程式語言
- 恭喜！2017第一婚 優格姐姐閃嫁電競教父
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 高圓圓懷孕有喜？ 趙又廷：下個階段……
- 龍崎圖書館整修 變得溫馨明亮
- 人生護理站 阿飛加油
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：18艘國旗船隊好壯觀 新北淡水河上升旗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分