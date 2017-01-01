澎湖元旦強強滾 看日出、升旗、路跑樣樣來

澎湖元旦升旗典禮，民眾踴躍參加擠得水洩不通。（記者劉禹慶攝）

2017-01-01 09:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖迎接新的一年到來！跨年系列活動安排相當緊湊，今日元旦先是搭乘一元曙光公車小旅行，到菓葉迎日出，隨後又在縣府廣場舉行升旗及路跑活動，連接昨日送夕陽、跨年晚會，馬拉松式活動接力、累了官員、爽到民眾。

2017年首日，澎湖縣政府廣場一早就熱鬧滾滾，上午5時天仍濛濛亮之際，就擠滿了參加一元曙光公車小旅行的民眾，前往澎湖舊八景菓葉迎日出，由於氣候雖然回暖，但仍帶點寒意，主辦單位準備元氣飯糰打氣，喜來登也準備熱薑茶提供民眾驅寒，加上立榮航空配合冬季不上班旅行節300名遊客，近千人共同欣賞日出，雖然天公不作美未見到日出，但氣氛良好。

隨後澎湖縣政府廣場舉行元旦升旗暨路跑活動，擠滿了來自各地及機關學校的民眾與學生，由府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳秀〈加糸字旁〉色、蔡清續及馬公市長葉竹林等人都到場，升旗過後展開路跑，迎接新的一年到來。

由於前一日才舉行觀音亭送夕陽、跨年晚會，一直持續到今日凌晨，一早又是看日出、元旦升旗路跑活動，長達20小時的馬拉松接力，澎湖縣政府主辦單位忙得不可開交，但面對民眾熱情參與，以燦爛滿意笑容回報，讓承辦人員都相當感心，陳光復希望透過系列活動舉辦，凝聚澎湖人的心，共同迎接新的一年。

元旦升旗路跑活動，由澎湖各界嘉賓鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

菓葉迎日出，雖然天公不作美，但清晨吹海風也是難得體驗。（記者劉禹慶攝）