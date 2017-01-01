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美景近15年首見 墾丁曙光乍現海平面

萬人上龍磐等待曙光。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-01  09:32

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕今年本島第一道曙光，雖然墾丁雲層厚、落山風強，但海平面上的雲層罕見出現巨大縫隙，為龍磐公園帶來近15年來首次的本島第一道曙光，目睹民眾興奮尖叫，希望幸運一整年。

恆春半島氣候這兩天晴朗，加上昨天傍晚墾丁夕陽絕美，上萬民眾期待今晨的曙光會有「突破性的演出」，從今天凌晨三時後，便陸續湧進日出勝地龍磐公園守候。

雖然今年沒有迎曙光暖場活動，近萬人群仍擠滿了面向太平洋的崖壁，把握時間以手機或拍照留下紀念，無畏10級落山風吹的呼呼作響，就怕錯過日出時刻。

時間接近預告的6時35分時，遊客們紛紛抬頭望向東邊，希望見證今年第一道曙光，本以為如同過去10多年的「慣例」，太陽在厚厚的雲層遮掩下「遲到」，沒想到海面上雲層縫隙帶來睽違多年的曙光乍現。

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萬人上龍磐等待曙光。（記者蔡宗憲攝）

萬人上龍磐等待曙光。（記者蔡宗憲攝）

龍磐睽違15年出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

龍磐睽違15年出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

龍磐睽違15年出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

龍磐睽違15年出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

龍磐睽違15年出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

萬人上龍磐爭睹曙光。（記者蔡宗憲攝）

萬人上龍磐爭睹曙光。（記者蔡宗憲攝）

萬人上龍磐爭睹曙光。（記者蔡宗憲攝）

龍磐日出絕美。（記者蔡宗憲攝）

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