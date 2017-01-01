彰化跨年夜沒煙火 而是「下雪了」

彰化縣跨年晚會，噴撒紙花迎接新年，超壯觀。（記者陳冠備攝）

2017-01-01 09:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕5、4、3、2、1，新年快樂！彰化縣跨年晚會在今日凌晨零點零分「下雪了」，原來是彰化縣政府響應環保，今年倒數不再施放高空煙火慶祝，別出心裁的用射紙飛機與噴灑紙花營造歡樂氣氛，片片白色紙花從高空緩緩撒落在跨年民眾身上，讓大家都忍不著驚呼「太美了」。

彰化縣昨晚在北斗鎮地政路146號公園舉行跨年夜音樂晚會，為配合「寶斗美食」特色，現場提供1萬份肉圓、高麗菜飯等美食免費享用，此舉果然吸引近萬民眾前往參與盛會，不到3小時就全部領光光。

倒數時間逼近，縣長魏明谷與藝人白冰冰、蕭煌奇等來賓們，手持象徵希望的紙飛機上台，在迎接2017年的第1秒將紙飛機射向高空，舞台兩旁也不斷射出白色紙花，成千上萬的紙花灑落其間，夜景瞬間變成雪景，讓主持人韋汝與民眾都忍不著驚呼「太美了」。

魏明谷表示，彰化不斷在進步，2017年在彰化是躍升「綠能文化、智慧彰化」的一年，歲末祝福以象徵希望的紙花取代煙火，其中1000張紙花還夾藏著幸運的祝福小卡，期望透過這樣溫馨的方式，讓現場的民眾將祝福帶回家。

跨完年現場馬上舉辦摸彩抽iPhone活動，由來自溪州的正妹蕭彬君幸運獲得，她興奮表示真的很幸運，可能是紙花帶來好運，雖然沒有煙火璀璨，但覺得有環保的意義；來自社頭的張小姐則說，專程來吃美食，雖然射紙飛機很有創意，可是跨年就是要看煙火，這樣才有迎新的感覺。