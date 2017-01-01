| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約25大球星 林書豪、田中將大入榜 嘉義縣治特區 妙齡女疑遭虐死棄屍 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

基隆元旦升旗 數千人迎接曙光

基隆今年第一道曙光。（記者林欣漢攝）

2017-01-01  09:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接新的一年到來，基隆市政府早上在潮境公園舉行元旦升旗、健行活動，儘管天氣冷颼颼，仍吸引數千名民眾熱情參與，眾人頂著寒風領取限量的基隆嶼日出頭巾、城隍廟發財金，漁會也準備700份海產粥給民眾祛寒，現場熱鬧滾滾。

市長林右昌說，對新的一年充滿了希望，希望所有市民朋友們一起來努力，讓基隆更好，也期許國家在大家團結合作下能夠更加茁壯，相信台灣一定會走出一條屬於自己的道路，「台灣加油！基隆加油！」

基隆連續2年在擁有無敵海景的潮境公園舉行元旦升旗典禮，今天天氣較去年來得好，沒有下雨，活動一開始先由基隆商工帶領大家做暖身健康操，接著由撼動H.D.A帶來精采開場表演，吸引數千民眾目光。

6點30分，國歌、國旗歌奏起，現場千人齊聲高唱國歌，並隨著國旗升起共同迎接2017年第一道曙光，大家揮舞著手上的國旗，打開手機手電筒揮舞，象徵共同點亮台灣頭，快樂迎接新年。

基隆元旦升旗典禮，在潮境公園舉行。（記者林欣漢攝）

基隆元旦升旗，吸引數千民眾熱情參與。（記者林欣漢攝）

市長林右昌發送發財金。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元旦 升旗 曙光
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：基隆元旦升旗 數千人迎接曙光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.