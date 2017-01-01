基隆元旦升旗 數千人迎接曙光

基隆今年第一道曙光。（記者林欣漢攝）

2017-01-01 09:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接新的一年到來，基隆市政府早上在潮境公園舉行元旦升旗、健行活動，儘管天氣冷颼颼，仍吸引數千名民眾熱情參與，眾人頂著寒風領取限量的基隆嶼日出頭巾、城隍廟發財金，漁會也準備700份海產粥給民眾祛寒，現場熱鬧滾滾。

市長林右昌說，對新的一年充滿了希望，希望所有市民朋友們一起來努力，讓基隆更好，也期許國家在大家團結合作下能夠更加茁壯，相信台灣一定會走出一條屬於自己的道路，「台灣加油！基隆加油！」

基隆連續2年在擁有無敵海景的潮境公園舉行元旦升旗典禮，今天天氣較去年來得好，沒有下雨，活動一開始先由基隆商工帶領大家做暖身健康操，接著由撼動H.D.A帶來精采開場表演，吸引數千民眾目光。

6點30分，國歌、國旗歌奏起，現場千人齊聲高唱國歌，並隨著國旗升起共同迎接2017年第一道曙光，大家揮舞著手上的國旗，打開手機手電筒揮舞，象徵共同點亮台灣頭，快樂迎接新年。

基隆元旦升旗典禮，在潮境公園舉行。（記者林欣漢攝）

基隆元旦升旗，吸引數千民眾熱情參與。（記者林欣漢攝）