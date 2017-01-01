跨年運量逾264萬人次 北捷比去年少38.8萬

北捷公司表示，從2016年12月31日上午6點起，至106年1月1日上午6點，北捷系統總運量為264萬餘人次。（記者黃建豪攝）

2017-01-01 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕為迎接2017年的到來，全台各地都有跨年慶祝活動，有媒體報導指出，台北大眾捷運公司表示，從2016年12月31日上午6點起，至106年1月1日上午6點，北捷系統總運量為264萬餘人次，比起去年跨年減少約38.8萬餘人次。

據《中央社》報導，北捷公司表示，這次的跨年輸運量共有264萬餘人次，較前次跨年的302萬餘人次，減少約38.8萬餘人次。主要原因是前次跨年為週四上班日，有上下班人潮，但這次跨年為週六連續假日，因此總運量較去年為低。