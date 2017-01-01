跨年累了嗎？竹縣元旦升旗 高喊「中華民國生日快樂」
2017-01-01 09:02
新竹縣今年的元旦升旗很「促咪」，在場者一度揮舞國旗高喊「中華民國生日快樂」。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天早上舉行元旦升旗典禮。不知道是前一晚跨年太累，還是大家還沒睡醒，到場的3000多人，在司儀帶動下，大家一起開心揮舞著國旗高喊「中華民國生日快樂！」
接著上場的千人「千萬聚樂部」元旦集體健走活動，在新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議會副議長陳見賢到場後，鄉親熱情簇擁搶跟2人在起走拱門前拍照後，隨即「自走」，不待既定流程中安排例行性的長官、來賓致詞，以及起走笛聲響起，大家就快樂地向前邁步，各自追尋自己的6.5公里健走樂。
使得活動司儀只好趕緊用口頭追趕，直接跳過致詞等冗儀，直接請縣長邱鏡淳、副議長陳見賢等補鳴笛「放行」。
現場鄉親一如升旗典禮司儀更正喊出「中華民國元旦快樂」般，個個笑得合不攏嘴，有人直呼「啊～沒關係啦！」、「歡喜丟厚」，替新的一年帶來歡樂的開始。
在升旗典禮的致詞上，縣長邱鏡淳細數自己執政7年邁向第8年，已經蓋了6所學校、9座橋樑，今年要持續打通台68線東西向快速道路東向延伸到軟橋、完成竹北國民運動中心等重大建設。
不過他也提醒大家，受到中央不斷的監督縣府必須撙節現行的「非法定社福支出」，為此，縣府稍後要緊急召開縣務會議討論。了解內情者透露，今天縣府可能會有重大、跟財政方面有關的決策。憑添新竹縣今年元旦升旗跟往年很不一樣的氣氛。
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