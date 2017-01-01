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轎車亂停籃球場…慘變「擋球大平台」

2017-01-01  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在《爆料公社》轉PO影片，一名男子原本想去打籃球，到現場卻發現有人亂停車，儼然把籃球場當自家停車場，但男子球還是照投，球掉下來，砸在白色轎車的引擎蓋、擋風玻璃上，網友笑稱男子的行徑，是「誰都不能阻止我投籃」。

影片上傳至今，已吸引15萬人次觀看，近8000個讚。網友除讚男子投籃技術準、行徑猛，力挺「肯定要投呀」，但也有人質疑，「車主氣炸了吧」，這樣男子可能要賠償，隨即遭其餘網友轟，「車子亂停要怪誰」，還有人反嗆，「要打球時發現有車亂停，你知道我們的感受嗎？」。

網友也稱男子的行為是「剛好而已」，盛讚男子做得好，讓車主知道「籃球場不是拿來停車的」。還有人笑稱，籃球不夠重，應該要「換顆保齡球」才對，甚至有人酸，「神車車主哭了」，引起網友熱烈討論，逾330則回應中，多數網友均表示，「看得好爽」、「多療癒啊」，也有人開玩笑，「滿滿的大平台，可以站上去灌籃」。

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  • 有男子去打球，結果到現場卻發現，有人在籃球場亂停車。但他球照打，讓轎車成了「擋球板」。（圖擷取自爆料公社）

    有男子去打球，結果到現場卻發現，有人在籃球場亂停車。但他球照打，讓轎車成了「擋球板」。（圖擷取自爆料公社）

  • 影片轉載至爆料公社，引起網友熱烈討論。（圖擷取自爆料公社）

    影片轉載至爆料公社，引起網友熱烈討論。（圖擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 停車 引擎 爆料公社 籃球 轎車
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