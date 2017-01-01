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報你知！元旦國道壅塞路段、時段 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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報你知！元旦國道壅塞路段、時段

迎2017元旦曙光後，國道可能道出現返北車潮。（記者佟振國攝）

2017-01-01  09:01

〔記者甘芝萁／台北報導〕今天是2017年元旦，加上天氣甚好，高公局表示，預估今天國道將有出遊及北返車潮，部分路段會有交通需求集中狀況，國道塞車恐難避免，預估北部新竹、大溪及龍潭，中部彰化及南投均為較容易發生壅塞的路段，用路人可事先上高公局路況預報網站瞭解易發生壅塞的路段及時段，並可查詢旅行時間，事先規劃行程。

高公局表示，預期仍有旅遊及下午北返車潮，預估國道全日雙向交通量為120百萬車公里，為年平均平日交通量85百萬車公里的1.4倍；預估上午車多路段，會出現在國1南向湖口至新竹、國3南向土城至關西及國5南向南港系統至坪林等路段。

國5部分，今天也有2個時段實施高乘載，包括是上午7時至中午12時，南下南港系統、石碇及坪林，各交流道之南下入口匝道；下午3時至晚上8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。不過乘載孕婦（含自行開車或搭乘）之未滿3人小型車，不受國道高乘載管制（含週日國5北上常態高乘載），請用路人主動出示孕期內之孕婦健康手冊及附照片身分證明等2項證件，以備查驗放行。

高公局表示，其他國道管制措施還包括單一費率、夜間暫停收費、路段差別收費及開放路肩等。高公局也表示，自今天開始，將先拆除行經都會區橫向國道─國2、國4及國8路段緊急電話（ET），用路人若於前上述國道路線遇有緊急狀況，請多利用1968免費客服專線求援。

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