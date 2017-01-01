睽違16年，台東太麻里曙光再現。（記者陳賢義攝）

2017-01-01 08:32

〔記者陳賢義／台東報導〕終於等到了！台東太麻里曙光園區自2000年千禧年成功接迎曙光後，每年元旦都無緣看到新年曙光，睽違16年，今晨7點5分在卑南族傳統歌謠「美麗的稻穗」歌聲中，第一道曙光穿過雲層，緩緩從太平洋海平面升起，4000多名追日民眾和遊客欣喜若狂，紛紛拿起手機和相機留下歷史的一刻。

「喉伊央，喉伊央哪魯嗨央，伊啊哪喲…」國旗隨風飄揚，優美的卑南族古調唱響，金黃色的曙光緩緩自海平面升起，站在太麻里曙光園區海灘等到許久的群眾驚呼聲四起，不斷高喊等了16年終於等到了。高雄遊客小惠，這次揪友來參加太麻里比基尼路跑活動，純粹只是為了感受新年的喜悅，有緣迎接2017年的第一道曙光，真的很高興又感動。

喜見2017年的第一道曙光，比基尼沙灘路跑活動跟隨登場，有美女也有猛男，就連蜘蛛人也來摻一腳，起點裁判哨音吹響，所有人立刻邁開大步向前衝。