華信曙光班機2萬呎高空環繞 迎2017第一道光
華信航空2017年曙光專機元旦啟航，6點23分旅客在台灣東海岸兩萬英呎高空，迎接全台第一道曙光，以手機紀錄壯麗的美景。（記者簡榮豐攝）
〔記者甘芝萁／台北報導〕2017年元旦首日，華信航空今年安排兩架台北-台東曙光專機，帶領208位旅客，於台灣東海岸2萬呎的高空，迎接2017年第一道幸福曙光。一早清晨5點不到，松山機場洋溢著迎曙光的歡樂氣息，配合2017雞年，華信航空特別安排「打卡拍照、金雞送寶可夢球」的活動，由金雞表演最夯的PPAP熱門舞蹈，象徵2017雞年充滿生機勃勃一年的開始。飛機高度飛達2萬呎，特地盤旋停留等待，大約在上午6時23分，見到台灣今年第一道曙光。
華信航空曙光班機AE2017於1月1日元旦清晨6點，順利由松山機場起飛。華信航空總經理韓梁中也客串機師在機上廣播，韓梁中說，我們在東海岸2萬呎上空，迎接2017年第一道曙光，很高興與各位旅客在高空欣賞第一道日出，比在台灣平地民眾至少提早14分鐘看到美麗的曙光。
為了讓機艙兩側旅客都能觀賞到曙光，機師貼心讓飛機緩緩環繞10分鐘。飛航途中韓總經理向旅客介紹俯瞰機外的景致，蘭陽平原、龜山島、太魯閣及花東縱谷等台灣東海岸的山川美景，盡收眼底。
華信航空2017年曙光專機競標義賣所得，加上燦星旅遊、台東知本老爺的共襄盛舉，所有收入全數捐贈給台東縣延平鄉紅葉村及大武鄉愛國蒲村，幫助受颱風重創的受災戶重建家園。
華信航空2017年曙光專機元旦啟航。（記者簡榮豐攝）
旅客在台灣東海岸兩萬英呎高空，迎接全台第一道曙光。（記者簡榮豐攝）
旅客在台灣東海岸兩萬英呎高空，迎接全台第一道曙光。（記者簡榮豐攝）
華信航空2017年曙光專機元旦由台北松山機場啟航，華信航空特別安排「打卡拍照、金雞送寶可夢球」等活動，旅客在櫃台前興奮的拍照打卡。（記者簡榮豐攝）
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