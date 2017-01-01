最美的低海拔日出 逾3000人迎二寮元旦曙光

台南跨年三部曲的二寮迎曙光，順利登場。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-01 08:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南跨年三部曲之元旦迎曙光活動，今天清晨在左鎮區二寮登場，逾3000名大小朋友湧入，欣賞最低海拔的雲海日出，喜迎2017。

參加迎曙光的市長賴清德，也與民眾共同許願，他希望新的一年，台南遠離災難，每個人都能平安、順利，他還要民眾賞日出後「將希望帶回家」。

「愛上西拉雅！2017二寮迎曙光」是台南跨年系列的第三部曲，當地是國內最低海拔就可欣賞潑墨雲海日出的地方，未演先轟動，基於安全，採總量管制，3000張入場券早被索取一空，不少民眾都提前上山，守候美景。

迎曙光活動在新建的望日平台舉行，主辦的西拉雅國家風景區管理處設計了YAYA舞的表演，並進行教學，讓大小朋友同樂，且為2017年許願。

今年日出時間預估6點40分左右，西拉雅風管處先安排知名的十鼓擊樂團獻，以震撼的演出，陪伴民眾進入破曉時刻，見證2017第一道曙光。

由於雲霧太厚，曙光遲未出現，民眾不斷交頭接耳，有的頗為焦急，怕失望而返，賴清德則鼓勵大家要有信心，一定可以看見日出美景。

6點51分才見到旭日初綻，光芒從雲端上射出，5分鐘後太陽全部露臉，現場歡聲雷動。

很多學子昨天下午先到北門送夕陽，晚上就相約至二寮等候，度過跨年夜兼迎曙光，完成三部曲，開心不已。

市長賴清德（左3）與民眾一起舉牌許願，希望大家平安、順利。（記者吳俊鋒攝）

新建的望日平台，湧入上千民眾迎曙光。（記者吳俊鋒攝）

大批學子提前上山，席地而坐，徹夜守候迎曙光。（記者吳俊鋒攝）