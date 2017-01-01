台灣東部海域第一道曙光 氣象局拍到啦！

台灣東部第一道曙光，就在蘇澳外海。（氣象局提供）

2017-01-01 08:14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕氣象局地震中心今早在蘇澳外海的布纜船上，拍攝到台灣東部海域2017年的第一道曙光，清晨6點多，海平面上緩緩升起橘紅色的日出，在厚重的雲層中，猶如撥雲見日之感。

蘭陽平原今天因為陰雨綿綿，許多民眾迎日出撲空，宜蘭氣象站指出，在蘇澳外海出現台灣東部的第一道曙光，氣象局地震中心拍下此珍貴畫面，與民眾分享迎接2017年的喜悅。