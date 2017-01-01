驚豔！蘭嶼曙光、綠島日出乍現

蘭嶼東清灣迎曙光。（記者黃明堂翻攝）

2017-01-01 07:53

〔記者黃明堂／台東報導〕2017年台灣第一道曙光於清晨6點33分在蘭嶼東清灣現身，在稀薄的雲層間顯露泛黄光，隨後日出清晰可見。蘭嶼警方也拍下美麗畫面，分享給無法到島的民眾欣賞。

另一離島綠島今天也有美麗的日出景象，在小長城海邊，警方也拍下日出海面的美景。

蘭嶼東清灣迎曙光。（記者黃明堂翻攝）