2017元旦 宜蘭敲響平安鐘

佛光大學迎曙光，敲響2017平安鐘聲。（記者簡惠茹攝）

2017-01-01 07:50

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕儘管宜蘭今天一早就陰雨綿綿，但是仍有上百名民眾上山參加「蘭陽迎曙光，相約在佛光」活動，期待雨停曙光乍現的瞬間。民眾雖然沒等到曙光，但是仍開心大喊「我不空虛，我要找到幸福！」

2017年「蘭陽迎曙光，相約在佛光」活動，在阿卡貝拉「海鷗K人聲樂團」的歌聲中展開序幕，接著佛光大學太鼓隊以磅礡的氣勢，讓陣陣鼓聲饗撤山頭，迎接2017年的到來。

「金棗來撞鐘，好運袂走鐘。」副縣長吳澤成、礁溪鄉長林錫忠、佛光大學長楊朝祥和立委陳歐珀等人一同敲響鐘聲，為新年祈福，吳澤成說，感恩2016年平安度過，也祈福未來一年能平安順興、國泰民安，縣民幸福平安。

雖然等到活動結束仍不見雨停，但是民眾一邊喝著佛光大學精心準備的曙光茶與平安粥，一邊互道新年快樂。還有民眾昨天就從台北趕來宜蘭，準備今早迎接曙光，55歲的駱小姐與兩姊妹一邊吃著平安粥，一邊跟著音樂搖擺、仰望蘭陽平原，雖然沒看到元旦曙光，但是她說，日出天天有，不急著今天看，家人聚在一起開心過節更重要。

宜蘭陰雨綿綿，仍有上百民眾上山迎曙光。（記者簡惠茹攝）

宜蘭陰雨綿綿，仍有上百民眾上山迎曙光。（記者簡惠茹攝）

宜蘭陰雨綿綿，仍有上百民眾上山迎曙光。（記者簡惠茹攝）

宜蘭陰雨綿綿，仍有上百民眾上山迎曙光。（記者簡惠茹攝）