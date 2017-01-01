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東台灣F-16衝場迎曙光 「安可」聲不斷

花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

2017-01-01  07:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動，吸引4千多名民眾到東海岸看飛機、迎曙光，五機編隊成大雁隊形從北向南低空飛過，民眾高喊「新年快樂」隨後返回，再以5機「梯隊隊形」在跑道上空衝場一次，民眾欣賞到F-16戰機逐架脫離的畫面，兩次衝場表演相當精彩，頻問：「還有沒有？」

空軍花蓮基地指出，今早6點12分在天色即將泛白的清晨，拖著長長的橘紅色尾焰劃向天際起飛，6點37分準時以5機「大雁隊形」通過七星潭海岸上空，上千名觀眾拿起手機拍攝，目送飛機穿越，過了7分鐘後再以5機「梯隊隊形」在跑道上空衝場一次，精彩演出讓民眾意猶未盡，紛紛留在現場不肯離開，希望能夠在「安可」但飛機隨即降落返回基地。

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  • 花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府今早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動（記者王錦義攝）

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