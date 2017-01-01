2017合歡山壯闊雲海、耀眼曙光漂亮登場
2017-01-01 07:30
清晨遊客直登石門山等待新年第一道曙光。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕耀眼日出賀新年！全台各地用精彩的煙火秀送走了2016，接著就要迎接新年第一道曙光，全台觀賞日出勝地合歡山，跨年結束凌晨即湧現人潮，就是不想錯過美麗的日出景致，當耀眼太陽從奇萊連峰山頭冉冉升起，伴隨壯闊雲海，讓冒著低溫與刺骨寒風的遊客大呼值回票價！
合歡山風景優美，雲海、日出、日落及晚霞的妝點功不可沒，昨天傍晚送走2016年最後一道夕陽，緊接著就是新年曙光亮麗登場，許多遊客昨晚在清境農場參加跨年活動，凌晨1時活動結束，隨即驅車直上合歡山，也造成台14甲線清境至合歡山路段塞車，雖然跨年溫度創近幾年新高，但在海拔逾3000公尺的合歡山，入夜至清晨仍只有2、3度，遊客還是不畏低溫與刺骨寒風，於昆陽、武嶺、合歡主峰、合歡北峰及石門山等觀日熱區守候新年第一道曙光。
清晨6時30分過後隨著天色漸亮，位於東面與合歡山遙遙相望的奇萊連峰天際逐漸泛著紅光，接著太陽衝出雲層，從奇萊北峰旁冉冉升起，金黃耀眼，搭配環繞的壯闊雲海，有如置身人間仙境，也宣告新的一年正式來臨。
而在埔里鎮海拔約600公尺的虎頭山飛行傘起降場草皮，一早也擠滿看曙光、雲海的民眾，埔里盆地全被雲霧籠罩，天亮後白色雲霧上方色彩漸豐，呈現美麗淡紅色，也讓民眾大飽眼福。
東邊天際逐漸泛紅，搭配壯闊雲海，宛如人間仙境。（記者佟振國攝）
從石門山遠眺奇萊連峰，陽光從奇萊北峰旁冉冉升起。（記者佟振國攝）
埔里盆地一早被雲霧籠罩，也吸引大批眾起了大早上山賞景。（圖：民眾提供）
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