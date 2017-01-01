墾丁看曙光摔落14米深岩洞 女子全身傷送醫

墾丁龍磐公園有觀曙光民眾掉落岩洞，搶救中。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-01 07:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕睽違10年以上，墾丁龍磐公園今首度出現6點35分的「準點」曙光浮出海面，讓民眾興奮不已，一片歡呼聲中，卻有一名從台中來看曙光的22歲女子掉落14米深的岩洞中，現場民眾趕緊通報警消到場，眾人花費一番力氣才將女子救出，而該女子全身多處摔傷送醫。