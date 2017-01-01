阿里山湧萬人看日出 驚呼曙光好美！
2017-01-01 06:25
阿里山元旦曙光在清早7點5分從山脈之巔迸射，遊客紛紛以相機、手機捕捉日出畫面，不斷直呼「好美！」（記者曾迺強攝）
〔記者曾迺強／阿里山報導〕連續舉辦15年的「阿里山日出印象音樂會」，今天清晨5點半在阿里山國家林遊樂區的對高岳觀日平台登場，1萬多名遊客以步行或搭乘阿里山觀日小火車到全台最高海拔舞台前邊聽音樂、邊享用主辦單位提供的茶葉蛋、棉花糖早餐，在攝氏5度的氣溫下一同守候2017年第一道曙光，現場High翻天。
「2017阿里山日出印象音樂會」由樂興之時管弦樂團打頭陣，演奏英國酷玩樂團（Coldplay）的〈Viva la Vids〉（中文譯名：生命萬歲），接著由女高音黃莉錦、Sirens藍色警報人聲樂團輪番演出，其中，黃莉錦演唱迪士尼動畫冰雪奇緣的〈Let It Go〉，許多觀眾也跟著哼唱，前行政院長、台灣大哥大董事張善政也以共同主辦單位身分出席聆聽。
嘉義縣長張花冠致詞說，2017年的第一個清晨，以最溫暖的人情與最熱情的音樂，一同迎接全台灣最美的日出，相信今年將會是充滿希望的一年。
阿里山元旦曙光在清早7點5分從山脈之巔迸射，忍受低溫等候數小時的遊客紛紛以相機、手機捕捉日出畫面，不斷直呼「好美！」現場許多人興奮與身旁親朋好友互道「新年快樂」，林務局嘉義林管處統計，目前有1萬6千多名遊客湧入遊樂區，迎接元旦曙光。（07：18更新）
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