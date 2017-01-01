元旦西半部豔陽天 白天高溫達28度
2017-01-01 06:27
中央氣象局指出，今天台灣各地大多為陽光普照的天氣，西半部高溫可高達27、28度。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（1日）台灣附近的水氣比昨天更為減少，各地大多為陽光普照的天氣，西半部高溫可高達27、28度，晴朗的天氣型態將維持長達一個星期。
氣象局表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有東半部地區雲量略多，少數地方有些短暫小雨；溫度方面，南邊的暖空氣北上，各地白天氣溫較高，高溫普遍在25度以上，西半部甚至可以來到27、28度。
未來一週（2至7日）多是白天舒適溫暖、早晚偏涼的天氣型態，各地溫度介於17到21度，高溫則在25到28度。3、4日有一股東北風南下，迎風面的宜蘭、花蓮及北部山區降雨機率增加，其他地方不受影響，維持多雲到晴。
空氣品質部分，今天中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|19 ~ 27
|18 ~ 27
|18 ~ 24
|19 ~ 26
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）
今天中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級，其他地區為良好至普通等級（圖片取自環保署空氣品質監測網）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 跨年人潮瘋 北捷總運量破226萬人次
- 告別2016 全台瘋跨年迎向2017
- 2017合歡山壯闊雲海、耀眼曙光漂亮登場
- 2017年 中市府推出多項便民新措施
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 北捷世貿站傳多人昏倒 已被送醫急救
- 瓦斯外洩 船長炸漂海上
- 〈徵文啟事〉家務有給
- ＩＳ炸彈客攻擊 巴格達市場82死傷
- 強化國機國造 空軍航發中心啟動
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 跨年慘劇！疑放煙火不慎爆炸 男子爆頭身亡
- 驚！Jolin跨年崩懷 喊「X極掰」迎2017年
- 朵朵小語 刺
- 橘色思路 何必搶快
- 鬧婚變瘦14公斤 小彬彬爆酒駕 送辦
- 民歌、流行樂饗宴 南投上萬人跨年
- 鹿谷農會、合作社 特等獎茶王出爐
- 38歲恰恰愈老愈值錢 楊培宏：「他值得一份好合約」
- 迎接2017 柯文哲：讓台北就是狂
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- 跨年晚會 藝文園區high翻天
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 象限儀流星雨 後天深夜登場
- 佼佼自爆孟耿如跨年愛相隨 彭佳慧壓軸桃園熱力開唱
- 賣命兄弟16年 恰恰挑戰「勝」母「鋒」
- 神神／拖吊人
- 金鐘得主華姵 連8年到復興教長笛
- 「耶誕老公公」開槍掃射！土耳其夜店2死20多傷
- 央行開藥方救觀光 朝多元客源發展
- 彰縣「綠」 倒數 萬人射紙飛機迎新年
- 夢時代光雕投影 義大煙火絢爛迎新年
- 高圓圓懷孕有喜？ 趙又廷：下個階段……
- 蹺家獒犬 在紗帽山咬3男女
- 自由廣場》中國修理台商 易如關門打狗
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 科博館周邊 增設人行道
- 美股去年漲勢旺 今年保守看待
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 「史上最美小三」起底是整形妹 舊照曝光網友酸....
- 苗縣椪柑減產2成5 價漲2成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：元旦西半部豔陽天 白天高溫達28度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分