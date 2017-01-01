元旦西半部豔陽天 白天高溫達28度

中央氣象局指出，今天台灣各地大多為陽光普照的天氣，西半部高溫可高達27、28度。（資料照）

2017-01-01 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（1日）台灣附近的水氣比昨天更為減少，各地大多為陽光普照的天氣，西半部高溫可高達27、28度，晴朗的天氣型態將維持長達一個星期。

氣象局表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有東半部地區雲量略多，少數地方有些短暫小雨；溫度方面，南邊的暖空氣北上，各地白天氣溫較高，高溫普遍在25度以上，西半部甚至可以來到27、28度。

未來一週（2至7日）多是白天舒適溫暖、早晚偏涼的天氣型態，各地溫度介於17到21度，高溫則在25到28度。3、4日有一股東北風南下，迎風面的宜蘭、花蓮及北部山區降雨機率增加，其他地方不受影響，維持多雲到晴。

空氣品質部分，今天中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 27 18 ~ 27 18 ~ 24 19 ~ 26

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）