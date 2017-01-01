01/01 各報重點新聞一覽
自由時報
蔡總統展望新年 首拚經濟// 擴大基礎建設 振興台灣
迎接二○一七年，蔡英文總統昨揭示今年政府施政將聚焦四件事，並強調全力提振台灣經濟是其中首務，總統並透露政府正盤點六大建設，表明行政院三月將提出完整、前瞻性的基礎建設計畫，作為未來推動依據。為因應這六項國家級中長程擴大內需的建設方案，不排除以追加預算或特別預算的方式，來加速進行。
煙火拚場 全台民眾跨年high翻
「二○一七，新年快樂！」全台至少五百萬民眾昨天熬過午夜，在煙火聲中，齊聲歡呼，互祝新年好，也祈願新年要更好！
若有人因年改委屈 陳建仁：我願致歉
國家年金改革委員會昨召開首場分區座談會，場內外都有抗議聲浪，蔡英文總統昨與媒體茶敘時表示，年金改革是政府優先重大改革項目，她希望每十年檢討一次年金制度，成為台灣政府的常態，確保未來每一個世代退休的安全。身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁則強調，改革對象是「制度」而非「群體」，如果還是有人覺得被污名化或感到委屈，他以年改會召集人身分表達歉意。
蘋果日報
閃亮台灣 2017
「5、4、3、2、1，新年快樂！」北、中、南跨年煙火秀今凌晨零時同步以絢麗煙火迎接2017年。台北101跨年煙火秀首搭七彩燈光秀，伴隨澎湃樂聲和煙花，聲光效果氣勢驚人，雲林劍湖山世界打造「雙風火輪煙火秀」璀璨奪目，高雄義大世界999秒最長煙火秀火樹銀花，毫無冷場。民眾在煙火前許願「加薪、中樂透、大家有錢賺」。
年終談話 蔡批中國 退回恫嚇老路
總統蔡英文與美國總統當選人川普通電話後，兩岸關係急凍，中國軍機、軍艦頻頻繞台演訓。蔡昨說，北京當局正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，「希望這不是北京當局政策性的抉擇」。蔡重申，為維護區域和平跟繁榮，我們的承諾、善意不變，不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路；籲對岸以新思維，共同擘劃兩岸互動新模式。
聯合報
年改首場座談／林萬億缺席 場外爆衝突
年金改革委員會結束廿場會議後，為收集各方意見、凝聚社會共識，行政院年金改革辦公室另辦四場分區會議，昨天第一場在台北舉行，年改會副召集人兼執行長林萬億就缺席，引爆場內拍桌抗議，場外監督年金改革行動聯盟也激烈抗爭，爬越拒馬闖入會場，會議在內外一片吵鬧聲中提前一小時結束。
煙火燈光秀 全球嗨迎2017
在政治經濟社會局勢全面劇烈動盪的二○一六最後一夜，從雪梨、北京，到巴黎、紐約，民眾盡情歡慶，軍警提高戒備，維安人數創紀錄。紐約時報廣場水晶球倒數計時的主題是「天賜仁慈（Gift of Kindness）」，反思過去一年全球的不平靜。
中國時報
一例一休 診所漲掛號費
一例一休新制將帶動診所掛號費調漲！診所協會全聯會理事長曾梓展昨晚證實，全台各地已經有許多診所計畫提高掛號費，以他的診所來說，掛號費也漲至180元，光是台中地區，未來可能有3至5成診所會漲價。曾梓展則呼籲，政府若能恢復「假日醫師調劑權」，應對診所假日開診率有幫助。
總統：2017拚經濟最重要
2016年歲末，蔡英文總統以「年終談話」取代往年元首元旦祝詞，藉此向國人宣告，「全力提振台灣的經濟，是2017年最重要的任務」。她強調，今年3月，行政院將提出完整、前瞻性的基礎建設計畫，作為推動經濟的依據。
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