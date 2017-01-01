| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

迎2017第一道曙光 數千人齊聚三仙台

三仙台海邊聚集迎曙光民眾。（記者黃明堂攝）

2017-01-01  05:48

［記者黃明堂／台東報導］數千民眾午夜起聚集台東三仙台海邊，迎接2017年第一道曙光，在攝氏20度的舒適溫度下，大家興奮等待曙光，是否可見，將要揭曉。

氣象預報曙光今早6點36分落在三仙台，數千名遊客摸黑湧入，周邊道路停車超過1公里。

清晨4點開始，有黑孩子樂團、無雙樂團、比西里岸pawpaw鼓樂團帶來的曙光音樂會，並有都歷部落耆老為大家祈福。

在曙光之後，主辦單位東管處與台灣環境資訊協會合作淨灘，一起在三仙台淨灘，用行動守護美好環境。

廣告
  • 無雙樂團在三仙台演出。（記者黃明堂攝）

    無雙樂團在三仙台演出。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2017 元旦 曙光
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：迎2017第一道曙光 數千人齊聚三仙台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.