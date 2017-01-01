迎2017第一道曙光 數千人齊聚三仙台

三仙台海邊聚集迎曙光民眾。（記者黃明堂攝）

2017-01-01 05:48

［記者黃明堂／台東報導］數千民眾午夜起聚集台東三仙台海邊，迎接2017年第一道曙光，在攝氏20度的舒適溫度下，大家興奮等待曙光，是否可見，將要揭曉。

氣象預報曙光今早6點36分落在三仙台，數千名遊客摸黑湧入，周邊道路停車超過1公里。

清晨4點開始，有黑孩子樂團、無雙樂團、比西里岸pawpaw鼓樂團帶來的曙光音樂會，並有都歷部落耆老為大家祈福。

在曙光之後，主辦單位東管處與台灣環境資訊協會合作淨灘，一起在三仙台淨灘，用行動守護美好環境。