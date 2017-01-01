基隆跨年4萬人參加？ 警方澄清：是人次

跨年活動最後在基隆虎仔山施放長達3分鐘的煙火秀。（記者吳政峰翻攝）

2017-01-01 02:17

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市政府去年12月31日在基隆港東3、4碼頭舉辦「搖滾基隆、熱血跨年」跨年晚會，警方統計共有4萬「人次」參加，不少人沒聽清楚，誤以為小碼頭可容納4萬「人」，嚇了一跳。

警方表示，活動從晚間8時起，至11時59分止，全程均有員警在門監控，由於「進」與「出」分別計算人次，不少人進進出出，最終得到4萬人次參與的數據。

警方澄清，本活動採「人次」計算，而非「以集會場所面積換算，依疏密程度，再乘以每單位面積的『人數』計算」，盼民眾別誤解。

基隆市長林右昌致詞指出，今年海洋廣場延伸到海關及西2西3碼頭的行人徒步通道、碼頭浚深都將會陸續完工，10月還將在西2西3碼頭倉庫舉行基隆有史以來第一次產業博覽會，希望大家一起努力。

議長宋瑋莉表示，大家都在期待著基隆港都的蛻變與進步，現在更應以積極、正面的態度來迎接2017年，祈願基隆在未來的一年裡百業興旺。

文化局指出，「搖滾基隆、熱血跨年」由基隆女兒舞思愛，搭配午茶DJ-SoWhat共同主持，邀請《台灣超級霸搖滾天團-四分衛》、《海洋獨立音樂大賞-TRASH》、《鐵玫瑰熱音賞冠軍-台客電力公司》、《搖滾音樂祭第一名-ASA樂團》等，展現年輕活力。

整個活動最後在虎仔山KEELUNG地標施放長達3分鐘的煙火，迎接2017年的到來。