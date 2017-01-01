Selina、吳思賢桃園倒數跨年 現場high翻天
桃園跨年晚會倒數後，就是3分鐘絢爛煙火。（記者謝武雄攝）
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市跨年晚會昨晚在桃園區藝文園區登場，由黃子佼、翁滋蔓、李懿共同主持，最後由市長鄭文燦、Selina、吳思賢陪同數萬民眾倒數跨年，大家一起倒數「5、4、3、2、1」迎接2017，隨後是3分鐘絢爛煙火，也讓藝文園區天空光亮如白晝一般，全場民眾驚呼連連，紛紛拿起手機、相機，記錄下這美麗時刻，倒數之後由彭佳慧壓軸演唱。
Selina首先和主持人黃子佼合唱「一人水一項」，兩人深情款款的歌唱，也獲得滿滿掌聲，隨後Selina演唱「小雞嗶嗶」、「含淚跳恰恰」、「給我一個吻」、「快樂鳥日子」的4合1組曲，11分鐘的表演一氣呵成，也讓粉絲們大呼過癮。
鄭文燦、市長夫人林俞汝、Selina、吳思賢，桃園市政府一級主管、多位議員、立法委員都到場陪同跨年倒數，倒數前，黃子佼也起鬨新年願望就是鄭文燦、林俞汝兩人親嘴，最後鄭文燦象徵性的和林俞汝臉頰碰了一下，現場也響起如雷掌聲；煙火結束後，現場也抽出包含歐洲線商務艙雙人來回機票、5組日本雙人來回機票的幸運得主。
跨年晚會由彭佳慧壓軸，她連唱了40分鐘、8首歌曲，從大家耳熟能詳的「相見恨晚」到最後的「敲敲我的頭」，讓現場民眾聽得如癡如狂，也為跨年晚會劃下完美句點。
鄭文燦也提到，等了10年，機場捷運終於要通車，大家一起迎接捷運，明年是建設年，綠線捷運、市立圖書總館、書法館都要陸續動工，桃園將成為年輕人工作、夢想、創業首選，未來，也會提供4000戶社會住宅，7成留給年輕人，讓桃園成為年輕人最喜歡的城市，這是2017年願望。
桃園跨年晚會倒數後，就是3分鐘絢爛煙火。（記者謝武雄攝）
Selina連唱11分鐘，讓粉絲大呼過癮。（記者謝武雄攝）
桃園跨年晚會由彭佳慧壓軸。（記者謝武雄攝）
跨年是由市長鄭文燦與夫人林俞汝、Selina、吳思賢等人陪市民倒數。（記者謝武雄攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 總統府春聯賀詞爭議 東華系主任須文蔚挺「自由」
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 北捷運量晚間9點達186萬 較去年少36萬人
- 基隆跨年4萬人參加？ 警方澄清：是人次
- 白家綺自評87分 跨年大露D奶給人看
- 富邦悍將LOGO亮相 與兄弟有意外巧合
- 「松鼠專用橋」 公共工程好萌
- 登革熱防疫見效 衛局︰要看3年
- 浩子暫別螢幕玩真的-浩翔不和＋隱疾困擾
- 偵照十二隊F-16 擔綱衝場迎曙光
- 《紅白》有村獲讚台風穩 《哥吉拉》奇襲東京被PIKO太郎擊退
- 黃子佼主持桃園跨年 台上風大髮片險飛
- 美日資歷3投手 富邦東山再起?
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- （影音）五月天爆雷驚喜！全新巡迴場次曝光
- 煉乳沒放最上面！為1碗冰丟炸彈 莽男判刑15年
- 年畫紅包袋 學童創意飄年味
- 陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌
- （影音）陳昇跨年省話上身 再cue玖壹壹
- 5年來首豐收 將軍洋香瓜農會保證甜
- 趁女友住院 逼她女兒打手槍
- 拉拉山神木區步道 明起開放至5號神木
- 王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音
- 竹縣》中醫大暨健康產業園區 動土遭蛋襲
- 火攻桃檢公務車 精障男輕判
- 台江大殿跨年音樂會 神氣十足
- 台灣交通太可怕 各國早示警
- 「跨年霾」迎2017 中國61城市空污拉警報
- 來台1.5小時 才下郵輪出車禍 日客慘死街頭
- 雙宋又放閃！宋仲基讚喬妹不只漂亮還很會OO
- BOXING桃園飆歌 吳思賢唱跳跨年徵女友
- 挖到源頭 茂林情人谷打造溫泉區
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 瘋跨年 迎元旦
- 已執行追加預算全刪 恆春所會又槓
- 自由廣場》《李筱峰專欄》外館該正名「台灣」了！
- 許信良：蔡任內不會提正名制憲
- 宋仲基喬妹甜蜜同框！勇奪亞洲最佳情侶獎
- 微小說 真愛
- （影音）歌仔戲助陣不夠 五月天有請「周潤發」
- 《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
- 大世界小葉片 那些旅途中偶遇的人們
- 拚總預算過關 立院臨會恐開至小年夜
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
標題：Selina、吳思賢桃園倒數跨年 現場high翻天
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email