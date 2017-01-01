Selina、吳思賢桃園倒數跨年 現場high翻天

桃園跨年晚會倒數後，就是3分鐘絢爛煙火。（記者謝武雄攝）

2017-01-01 02:13

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市跨年晚會昨晚在桃園區藝文園區登場，由黃子佼、翁滋蔓、李懿共同主持，最後由市長鄭文燦、Selina、吳思賢陪同數萬民眾倒數跨年，大家一起倒數「5、4、3、2、1」迎接2017，隨後是3分鐘絢爛煙火，也讓藝文園區天空光亮如白晝一般，全場民眾驚呼連連，紛紛拿起手機、相機，記錄下這美麗時刻，倒數之後由彭佳慧壓軸演唱。

Selina首先和主持人黃子佼合唱「一人水一項」，兩人深情款款的歌唱，也獲得滿滿掌聲，隨後Selina演唱「小雞嗶嗶」、「含淚跳恰恰」、「給我一個吻」、「快樂鳥日子」的4合1組曲，11分鐘的表演一氣呵成，也讓粉絲們大呼過癮。

鄭文燦、市長夫人林俞汝、Selina、吳思賢，桃園市政府一級主管、多位議員、立法委員都到場陪同跨年倒數，倒數前，黃子佼也起鬨新年願望就是鄭文燦、林俞汝兩人親嘴，最後鄭文燦象徵性的和林俞汝臉頰碰了一下，現場也響起如雷掌聲；煙火結束後，現場也抽出包含歐洲線商務艙雙人來回機票、5組日本雙人來回機票的幸運得主。

跨年晚會由彭佳慧壓軸，她連唱了40分鐘、8首歌曲，從大家耳熟能詳的「相見恨晚」到最後的「敲敲我的頭」，讓現場民眾聽得如癡如狂，也為跨年晚會劃下完美句點。

鄭文燦也提到，等了10年，機場捷運終於要通車，大家一起迎接捷運，明年是建設年，綠線捷運、市立圖書總館、書法館都要陸續動工，桃園將成為年輕人工作、夢想、創業首選，未來，也會提供4000戶社會住宅，7成留給年輕人，讓桃園成為年輕人最喜歡的城市，這是2017年願望。

桃園跨年晚會倒數後，就是3分鐘絢爛煙火。（記者謝武雄攝）

Selina連唱11分鐘，讓粉絲大呼過癮。（記者謝武雄攝）

桃園跨年晚會由彭佳慧壓軸。（記者謝武雄攝）