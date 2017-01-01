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雲林跨年HIGH翻天 劍湖山煙火璀璨

2017-01-01  01:04

〔中央社〕雲林古坑劍湖山跨年煙火晚會，今天凌晨煙火綻放璀璨，數萬民眾隨著一波波煙火，驚呼聲連連，氣氛HIGH翻天。

雲林古坑煙火秀今年10週年，劍湖山世界施放800秒高空環場煙火秀，以「搖擺10800+跨年晚會十週年」熱烈慶祝。

跨年晚會由郭靜、Under Lover、愛紗、阿達等新世代青春偶像，陪同搖擺狂High800秒，還有夜市當紅人氣王「叫賣哥」現場叫賣，現場湧進的數萬民眾，隨著熱烈氣氛，高潮一波波。

燦爛煙火搭配亮麗繽紛的環場燈光秀，施放動線延伸至800公尺，施放面積涵蓋整個摩天廣場，挑戰全台面積廣、種類多、施放長、密度高、數量多的5最，綻放璀璨。

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