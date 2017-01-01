蹦蹦跳跳迎跨年 柯P：給大家滿滿的大平台
2017-01-01 01:08
「台北最High新年城-2017跨年晚會」今晚盛大登場，市長柯文哲說，歲末年終整個信義區充滿了過節的氣氛，台北市是一個有溫度的城市。圖為台北101的跨年煙火。（記者方賓照攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕「台北最High新年城-2017跨年晚會」昨晚盛大登場，市長柯文哲說，歲末年終整個信義區充滿了過節的氣氛，台北市是一個有溫度的城市，在這個舞台上他看到很多蹦蹦跳跳非常有活力的年輕人，他要特別感謝市府同仁工作團隊，給大家卡司滿滿的大平台。
不少民眾一早就到現場守候，甚至有民眾自備午餐墊等。「最強國寶組合」曾國城與曾寶儀搭檔首度聯手主持晚會。由初次站上台北跨年舞台的「平民天團」玖壹壹開場，「天生歌姬」A-Lin帶來演唱會等級的演出，壓軸「搖滾天王」伍佰將搶先曝光新歌，其他卡司包括SpeXial、八三夭、周湯豪、吳思賢、安心亞、愷樂、 GTM等，還會有神秘嘉賓，用最新科技MR（Mixed Reality，混合實境），陪大家一起欣賞台北101煙火。
今年煙火秀首度結合燈光和煙火交互展演，八百盞電腦燈搭配金色為主的煙火花色，長達兩百卅八秒的煙火秀，感受台北獨有的溫度與熱情。
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