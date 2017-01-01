竹縣尖石鄉跨年放煙火 原民藝人助陣賀新年

尖石鄉公所舉辦跨年煙火秀，點亮尖石的夜空。（記者黃美珠攝）

2017-01-01 00:49

〔記者黃美珠／尖石報導〕跨年夜，新竹縣政府財政困難，今年一如去年停辦跨年活動，但是溪南的竹東、尖石、五峰3個鄉鎮卻「自嗨」，自己辦自己的跨年。

其中竹東從昨天下午開始就先辦湯圓節暖場，一路熱鬧滾滾到剛才倒數完成跨年。

尖石鄉的夜空最美麗，因為鄉公所自己一如往年放煙火慶賀，大家紛紛取出手機搶拍，在繽紛璀璨的花火中互道新年快樂！

尖石跨年煙火秀。（記者黃美珠攝）

尖石跨年煙火秀。（記者黃美珠攝）

尖石跨年煙火秀。（記者黃美珠攝）